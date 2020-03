Abogado dice demanda internacional de Ramfis podría parar elecciones de mayo

El abogado del candidato a la presidencia Ramfis Domínguez Trujillo aseguró que el artículo 20 de la Constitución no es aplicable a Ramfis y advirtió que además de la acción de amparo presentada al TSE, iniciará acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luego de la negación de la candidatura a la presidencia de la República Dominicana, de Ramfis Domínguez Trujillo, éste presentó un recurso de amparo, junto a su equipo de

abogados, en contra de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que así lo determinó mediante la resolución 18-2020.

En este sentido, uno de sus abogados, el Dr. Rafael Helena Regalado, en el programa Pégate y Gana con el Pachá, explicó en cuáles argumentos legales se basaron para la presentación de dicha acción legal y anunció que además de la acción de amparo, depositará una instancia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo cual podría paralizar las elecciones del 17 de mayo del 2020.

Helena Regalado aseguró que a Ramfis no se le puede aplicar el artículo 20 de la Constitución, dado que él no adoptó otra nacionalidad por acto voluntario. “No obtuvo la nacionalidad norteamericana ni dominicana por un acto voluntario. Fue una circunstancia que se le impuso, el destino. Ramfis no tuvo la voluntad de adquirir la nacionalidad ni dominicana ni norteamericana”, manifesto el abogado.

“¿A cuál nacionalidad adquirida va a renunciar Ramfis? A ninguna, porque él no tuvo la voluntad de adquirir ni la dominicana ni la norteamericana” agregó.

En consonancia, sustentó que: “ese párrafo del artículo 20 es inaplicable con relación a Ramfis Domínguez Trujillo porque la nacionalidad no puede renunciar a ninguna, por no haberlas adquirido por acto voluntario.

“El que sí tuvo un acto voluntario para adquirir su segunda nacionalidad fue Leonel Fernández Reyna y ya el Tribunal Superior Electoral lo validó”, sostuvo.

Ante la pregunta realizada por Frederick Martínez sobre qué procede en este momento y si hay tiempo de que Domínguez Trujillo pueda ser candidato a la presidencia para el 2020, Helena Regalado respondió afirmativamente ya que la acción en amparo de los derechos fundamentales constitucionales, de ser elegido, de ciudadanía y de igualdad, se interpuso para que se resuelva de manera “brevísima”.

En este orden de ideas, también expresó que “el Tribunal Superior Electoral (TSE) se refirió respecto al Dr. Leonel Fernández y ya lo validó, incluso el miércoles, el TSE emitió una resolución dándole mandato a la JCE para que inscriban la candidatura de Leonel Fernández”.

De ahí que, insistió en que, Ramfis es tan dominicano como cualquier otro, como Leonel Fernández Reyna; e instó a la JCE a reconsiderar el párrafo 20 de la Constitución y que reconsidere su resolución, “o el TSE va a hacer lo mismo que hizo con Ramfis”.

Finalmente, el destacado comunicador Emilio Ángeles consideró que “Ramfia tiene todo el derecho, el pueblo lo ha asumido, tiene un gran porcentaje del electorado nacional, y yo entiendo que la democracia se practica con más democracia”.