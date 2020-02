Servia Iris Familia asegura rendición de cuentas del presidente Medina no fue honesta

Nueva York.- La candidata a Diputada del Exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la circunscripción No. 1, Servia Iris Familia, dijo hoy que el residuo de simpatizante que le queda al partido gobernante en la República Dominicana debe estar avergonzado porque el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional careció de honestidad y jugó con la inteligencia de todos los dominicanos, falseando informaciones y queriendo presentar un país que sólo existe como figura mercadológica de sus asesores.

Aseguró que la rendición de cuentas efectuada por el presidente Medina el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional fue una copia ligeramente modificada de sus anteriores tres presentaciones ante ese alto organismo legislativo lo que indica que el gobierno dominicano bajo la actual dirección gubernamental solo se concentró a gestionar prestamos y construir obras viciadas que generaran riquezas a su Comité Político y allegados.

Dijo que el presidente Medina no fue honesto porque dejó de lado los grandes problemas que abaten la población dominicana y que durante sus gobiernos no pudo solucionar. Explica que no habló de la deuda pública total del país que aumentó en 3 mil 760 millones de dólares, pasando de 37 mil millones de dólares en el 2017 a más de 40 millones de dólares en el año 2018, de la misma manera no se refirió a lo acontecido con la deuda pública consolidada que aumentó 5 mil 664.1 millones de dólares en el 2019.

Se preguntó la también Secretaria de Organización del Frente Agropecuario del PRM, por qué el presidente Medina no se refirió a la tasa de desempleo juvenil en la República Dominicana que ronda en una de las más alta en América Latina y el Caribe, de la falta de oportunidades de estos para conseguir desarrollarse, del miedo de estos a ser asaltados o no llegar sanos a sus hogares por la devastadora inseguridad ciudadana imperante en el país.

Deploró ;a aspirante a diputada que el casi saliente presidente Medina no se refirió tampoco a que la educación mediocre hace aumentar los niveles de desigualdad social en el país, y que el 4 por ciento de cual su gobierno se ufana no ha servido para salir del pésimo sitial que ocupa el país en materia de calidad de educación y si ha servido para enriquecer a un grupo determinado del gobierno peledeista que sirven de alcancía, construyendo escuelas de mala calidad, en lugares inadecuados y estafando dueños de terrenos que a la fecha no han visto honrado el pago de sus propiedades adquiridas por el gobierno.

“Danilo Medina Sánchez, Pudo haber dejado un legado a la población que confió en el, pero que sólo se dedicó a la creación de nuevos millonario con la cual forjaron una clase política económica compuesta por los miembros del Comité Político del PLD y sus allegados, construyendo obras sobrevaluadas y a veces suntuosas, así como la adquisición de empréstitos internacionales que gravitan de manera pesarosa en la economía nacional”, se lamentó la candidata a Diputada del Exterior perremeista.

Servia Iris Familia entiende que el mes de febrero de 2020 será recordado como el mes donde despertó la conciencia nacional y en especial salió a flote la gallardía de la juventud dominicana la cual está demostrando que la forma de conducir el país durante los periodos de gobierno de administración peledeista no ha sido la más idónea.

Alabó el reclamo que vienen realizando miles y miles de jóvenes en todo el territorio nacional y playas extranjeras en demanda de que se esclarezcan los funestos hechos acaecidos el 16 de febrero pasado que degeneró en la suspensión de las elecciones municipales, así como su inquebrantable postura de que se realicen elecciones transparentes y creíbles, tanto el 15 de marzo en las municipales como también en 17 de mayo con las presidenciales y congresuales.

Por Luis Aníbal Medrano S.