JCE pide disculpas por suspensión de elecciones; acuerdan varios puntos con partidos

Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, ofreció disculpas al país por todo lo sucedido el domingo 16 de febrero y aseguró que de no suspender las elecciones municipales el resultado hubiese sido una tragedia.

“Si nosotros no hubiésemos suspendido esas elecciones con el fallo que tenían, esto hubiese terminado en una tragedia”, expresó el presidente de la JCE, durante una audiencia

pública con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, a los fines de conocer todo lo relativo al montaje de las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 15 de marzo.

“La vergüenza que ha pasado esta institución y sus empleados es como si se hubiese muerto alguien aquí, y sí, se murieron varias cosas, se murió todo el trabajo, se murieron muchas horas de desvelo”, manifestó Castaños Guzmán.

Castaños Guzmán indicó que fue enviada en el día de ayer una formal solicitud a IFES y UNIORE para que un equipo de técnicos de ambas organizaciones realicen una investigación técnica del Sistema de Voto Automatizado, en particular, respecto a las boletas electrónicas que fueron cargadas a las máquinas de votación utilizadas en las elecciones del pasado domingo 16 de febrero.

Dijo que la investigación será realizada por separado, es decir, no integradas. “La JCE saluda y necesita el acompañamiento. Es un momento de igualdad y de humildad. Nosotros no sabemos qué motivó lo sucedido, no sabemos si fue un sabotaje, pero lo que sí sabemos es que tiene que venir una investigación y los responsables deben asumir las consecuencias, aunque seamos nosotros mismos”, precisó.

Manifestó que la democracia está por encima de todos nosotros y haran todo lo que se tenga que hacer para que el país recobre la paz y el sosiego que tanto necesitan los dominicanos y dominicanas, a la vez que condenó enérgicamente el ataque con bombas lacrimógenas realizado en el día de ayer contra manifestantes que protestan en las cercanías de la sede central de la institución y dijo que la JCE se desliga absolutamente de dichos actos.

Lo acordado en la reunión

Durante la reunión, el organismo electoral y los partidos políticos acordaron investigar de forma exhaustiva para saber qué ocurrió con el sistema de voto automatizado y determinar los responsables para sancionarlos. Además, se mantendrá la cadena de custodia para los equipos hasta que se realice la investigación.

Se determinó que el horario de votación será desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 pm. También se estableció que se cambiará el tamaño de las boletas para el 15 de marzo.

De igual manera se quemaran las boletas que se usaron en las suspendidas elecciones del pasado domingo.

En la audiencia participaron presidentes, delegados o suplentes de los partidos políticos PLD, PRM, PRD, PRSC, ALPAIS, PHD, MODA, BIS, PCR, DXC, Frente Amplio, UDC, PQDC, PLR, FP, FNP, APD, VERDE, PPC, PAL, PRSD, PDP, PDI, PRI, PUN y PNVC, así como los movimientos ARBA, MCNPC, M.A. y MINPC.

Por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) participaron Sophie Lagueny, Jefa de la Misión; y Andrea Rosario, Program Associate. Por la Misión de Observación Electoral OEA participaron Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral; Cristóbal Fernández, Subjefe de Misión; Brenda Santamaría, Jefa de Sección de Observación Electoral; y Alex Bravo, Especialista en Tecnología Electoral.

El Pleno de la JCE estuvo presidido por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán, e integrado por los Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, todos asistidos por el Secretario General de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.