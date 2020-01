Juan Hubiere llama a la oposición a enfrentar con fuerza declaraciones de Danilo Medina

Juan Hubieres, coordinador general del Movimiento Rebelde y candidato a senador por la provincia de Monte Plata en la boleta de ocho fuerzas políticas opositoras, llamó a la real oposición, a enfrentar con fuerza y determinación las declaraciones del presidente Danilo Medina de que darán dinero a todos sus candidatos municipales.

Dijo que la intención de Danilo Medina y su candidato Gonzalo Castillo es imponerse mediante todos los mecanismos de fraudes y

trampas contra los candidatos que no harán uso de los recursos del Estado y que no pueden asfaltar calles en los pueblos con el dinero de obras públicas y otras dependencias, quienes no son parte de los sobornos de Odebrecht y Punta Catalina y que ni siquiera tienen una JCE que actúe imparcialmente.

“Llamamos a la unidad coyuntural para garantizar el desplazamiento del peor y más perverso gobierno de nuestra historia, el cual no tiene el mínimo escrúpulo para tratar de mantenerse en el poder y profundizar la corrupción y la impunidad contra todos los dominicanos. Este momento demanda llegar a acuerdos para derrotarlos en los ayuntamientos y luego en el congreso y la presidencia de la República”, manifiesta Hubieres.

El ex diputado dijo que están formulando la propuesta de realizar y anunciar sin temores una alianza presidencial en la primera vuelta para una gobernabilidad de unidad nacional con propuestas concretas en favor del pueblo dominicano.

“Una alianza en primera vuelta anunciada desde ya, impedirá cualquier maniobra del gobierno, sus comerciantes del Palacio y sus mafias. Aún estamos a Tiempo” expresó el líder sindical y político.