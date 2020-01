Alcalde de Villa Bisonó afirma dominicanos en exterior deben ser calificados héroes nacionales

NUEVA YORK.- Tito Bueno, alcalde del municipio de Villa Bisonó (Navarrete) y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), proclamó este pasado sábado que los dominicanos residentes en el exterior deben ser calificados como Héroes Nacionales por sus importantes y sobresalientes contribuciones a la economía del país.

El connotado dirigente perrememeista entiende que por el sacrificio que asumen los dominicanos en el exterior, en ocasiones deprendiéndose del fruto de sus trabajos

para ayudar a sus familiares y allegados en la República Dominicana, se hace necesario, como acto de justicia llamarlos Héroes Nacionales a estos.

Recordó que las remesas enviadas a la República Dominicana sobrepasan los 7 mil millones de dólares lo que representan un aporte sustancial a la economía dominicana y que gracias a esos ingresos el país está a flote y subsisten las familias que se benefician de la llegada de esas remesas, así como de los envíos de comestibles y otros artículos.

“Por más que han queridos los peledeistas destruir el país, este se sostiene por los ingresos de miles y miles de dominicanos que viven en el extranjero y que hacen llegar sus remesas para sostener la economía dominicana, ustedes son los héroes que deben ser recibidos como tal en la tierra de Duarte, Mella, Sánchez y Luperón”, exclamo el reconocido municipalista y político.

“De los ingresos por turismo y exportación se queda un cincuenta por ciento en el extranjero, pero cada centavo que los dominicanos envían al país, tanto en efectivo o en especies se queda para ser disfrutado por las familias humildes para suplir sus necesidades”, continuó diciendo el alcalde navarretence.

Al dirigirse a un salón abarrotado de navarretences residentes en los Estados Unidos de Norteamérica provenientes de diferentes Estados que asistieron a un encuentro realizado en el local de la seccional del PRM neoyorquina ubicada en el condado del Bronx, aseguró que todas las personas que estaban allí estaban por el común denominador del amor a la República Dominicana y a la patria chica Navarrete a la que aman y veneran y a la cual quieren ver cada día más desarrollada.

Bueno señaló a los presentes que una razón principal por la que había acudido a ese encuentro es para recordarle el slogan de que “el progreso no se detiene” y que por más que quieran por más dinero que inviertan, no podrán detener el desarrollo indetenible de Navarrete, cuyo desarrollo está fundamentado en la fe que tiene la población de Villa Bisonó en la actual gestión municipal que él encabeza.

Agradeció el sacrificio de cada uno de los presentes que bajo una pertinaz lluvia y temperatura congelante se dieron cita para escucharle y respaldarle en sus aspiraciones de continuar dirigiendo los destinos del gobierno local de Villa Bisonó (Navarrete).

“Cada navarretence, sea hombre o mujer, sea niño o mayor, cada navarretence están unidos en un solo propósito, que el progreso no se detenga y que Tito siga”, proclamó a todo pulmón, siendo ovacionado por los presentes al grito de cuatro años más.

En dicho encuentro la candidata a Diputada del Exterior por la circunscripción No. 1, en el PRM, Servia Iris Familia, recomendó a los presentes que lo bueno no se cambia y que debe decírsele no al partido gobernante, recordándole que los residentes aquí en el exterior son entes multiplicadores que pueden influir en los votos de sus familiares residentes en el país, asegurándole que la si en la nación se produce en cambio y los residentes en suelo dominicanos mejoran sus condiciones de vida, de esa manera mejora las condiciones de los nacionales aquí.

La también candidata a Diputada del Exterior por la circunscripción No. 1, en el PRM, Kenia Bidó, aseguró que en el 2020 es el año del cambio, de prosperidad y bendiciones para todos los dominicanos en toda parte del planeta porque Luis Abinader será el próximo presidente, porque se quiere una patria justa, sin delincuencia, donde se pueda caminar felices y contento.

El encuentro político festivo fue organizado por una comisión compuesta por Víctor Valdez Luzón, Moreno Checo, Juan Pablo Disla, Jaime Ceballo, Oscar Luzón, Marcy Cabrera, Fernando Álvarez, Felo Peña, Jesús Tavares, Jimmy Delgado, Víctor Peña, Rudy Mercado, Karina Bueno, Luis Alfredo Payero (Allí), entre otros.

Las presentaciones artísticas fueron realizadas Santos Ferreira y su Bachata Elegante y Zeo Muñoz.

Por Luis Aníbal Medrano S.