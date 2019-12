Álvaro Arvelo se retracta y pide excusas a Ramfis Domínguez Trujillo

Ramfis Domínguez Trujillo, fue invitado al programa El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z101, a los fines de aclarar lo sucedido en días recientes cuando el destacado comunicador, Álvaro Arvelo, realizó un comentario que disgustó a los seguidores del candidato presidencial.

A raíz de la controversia que dicho comentario generó, un grupo que se autodenomina “Ramfistas Extremos” alertó con realizar una protesta pacífica en frente de la emisora, para pedir que Arvelo se retractara de la ofensa proferida en contra de su líder.

Tras el candidato a la presidencia por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) darse cuenta de las intenciones de este grupo, hizo un llamado a la cordura y les exhortó a no realizar dicha protesta.

En este sentido, Álvaro Arvelo, previo a la entrevista expresó: “Si yo dije eso, no lo recuerdo, son 60 años trabajando, y ya muy enfermo (en cualquier momento firmo con los cachorros). No recuerdo qué dije y qué no dije. Lo que sí puedo decir es que cualquier cosa que te haya molestado, que te haya ofendido, te pido excusas y la retiro”.

Domínguez Trujillo aclaró que respeta el artículo 49 de la Constitución, que regula la libre expresión y difusión del pensamiento y aceptó las disculpas.

Asimismo, se mostró comprensivo respecto de que muchas personas adversan su candidatura por el arrastre del apellido y reiteró que no apoya los vicios de la dictadura de Trujillo (su abuelo) ni de ninguna otra dictadura.

“He sido claro y contundente de que yo no puedo cargar con ese peso, porque yo ni viví esa época, nací 9 años después”, añadió.

“No es justo”, asintió don Álvaro.

“Yo tengo un criterio enteramente democrático y he censurado siempre todas las dictaduras de Latinoamérica, de Europa. Y justamente lo que yo he venido a hacer aquí es enfrentar los vicios que yo entiendo nosotros enarbolamos en la administración pública de la República Dominicana, que arrastramos desde 1930”, indicó

“Porque para estar claros, el sistema de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy, donde se centraliza todo, donde el presidente tiene un poder omnímodo, nace de 1930. Yo no vengo a enaltecer ninguna dictadura porque si algo he sido siempre es enteramente democrático. Yo he venido para transformar eso y si bien se puede, reivindicar mi apellido y resarcir daños en la medida que sea posible”, agregó.

“Esa es la responsabilidad que uno carga, uno no carga con el peso de la historia, pero sí carga con la responsabilidad de venir a hacer las cosas mejor”, puntualizó.