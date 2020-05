Diputados aprueban extender Estado de emergencia por 12 días

La Cámara de Diputados aprobó este sábado, con el voto “a regañadientes” de la oposición, otorgar un cuarto período consecutivo de estado de emergencia que solicitó el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Tras una sesión de más de cinco horas, los bloques de los diferentes partidos lograron ponerse de acuerdo y otorgar al Gobierno 12 días más de estado de excepción, vigente en el país desde el 19 de marzo.

La propuesta deberá ahora regresar al Senado, que el jueves pasado aprobó una extensión de 25 días, tal y como solicitó el presidente Danilo Medina.

La cámara falló este viernes en conocer el proyecto enviado por los senadores, pues no se logró quórum reglamentario.

La sesión de este sábado inició con ataques por parte de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo, al considerar que las autoridades no han informado qué es lo que están haciendo durante el estado de emergencia.

“No hemos visto los resultados, ni la oportunidad de tener a mano la documentación de lo que el Gobierno ha estado haciendo con esta pandemia. No hemos visto a las autoridades tomar un rumbo definitivo para enfrentar un mal que todos los días está creciendo en el país”, dijo el diputado José Francisco ‘Bertico’ Santana.

Los ánimos se caldearon cuando el portavoz de la bancada del PRM, Alfredo Pacheco, le gritó al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, “usted no es el dueño de esta cámara, consulte a la sala”.

Pacheco exigía que Camacho accediera a una petición que hizo el portavoz del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, para se le concediera 15 minutos a los bloques de oposición para estudiar la propuesta aprobada por el Senado.

Camacho insistía en que Pacheco tomara su turno, pero los compañeros del legislador opositor se levantaron de sus asientos y empezaron en cuestión de minutos empezaron a abandonar el hemiciclo.

El presidente de la cámara se limitó a aprobar los 15 minutos que le pedían los opositores, lo que en realidad se convirtió en varias horas de discusiones en las oficinas de Camacho, tal y como revelaron los propios diputados al reiniciarse la sesión.

En esas circunstancias, el portavoz del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, propuso que se modificara la resolución de 25 días aprobado por el Senado por una que otorgara 12 días de estado de emergencia al Poder Ejecutivo.

“Indudablemente que en esta situación de crisis la nación merece que la clase política llegue a un advenimiento, que no es acuerdo. No hay condiciones para alcanzar un acuerdo político para combatir la pandemia, pero para que no se diga que el PRM es un partido intransigente, vamos a aceptar la propuesta de 12 días más de estado de excepción”, dijo Pacheco.

Sin embargo, fue el portavoz de los legisladores de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, quien advirtió de que si el Gobierno volviese a presentar una nueva solicitud de estado de emergencia, “aquí no se sabe qué pasará debajo de este techo”.

Merán, un expeledeísta, aseguró que el período de excepción es presuntamente aprovechado por el candidato presidencial oficialista para promover sus aspiraciones, mientras la oposición “está tranquila”.

Calificó de “inconsistente e incoherente” al Gobierno, por disponer la reapertura económica y por otro lado solicitar mantener el estado de emergencia.

“La bota nos la vamos a poner cuando llegue (al hemiciclo) el Presupuesto Complementario que viene en camino. Ese presupuesto tendrá que transparentar muchas partidas”, advirtió Merán.

La República Dominicana comenzó la semana pasada la fase 1 de la desescalada, con la reapertura de empresas y de las tiendas de calle, así como del transporte colectivo estatal, y el pasado lunes decidió adelantar la reapertura de las tiendas de los centros comerciales para permitir las compras en el Día de las Madres, que se celebra este domingo.

Los fallecidos en el país totalizan 498, mientras se reportaron 377 casos nuevos que elevan a 16,908 los casos confirmados, según informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.