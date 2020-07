Hábitat para la Humanidad pospone el Proyecto Carter en República Dominicana

Santo Domingo.- Hábitat para la Humanidad República Dominicana, anuncia la postergación por tiempo indefinido del proyecto Jimmy y Rosalynn Carter del 2020, debido a la pandemia del COVID-19. La 37º jornada del proyecto se tenía programada para noviembre de este año en Santo Domingo, con el apoyo de donantes, así como voluntarios locales e internacionales.

“Nuestra máxima prioridad siempre ha sido proteger a los voluntarios, colaboradores,

donadores y las familias aliadas a las que servimos”, explica Cesarina Fabián, directora de Hábitat para la Humanidad República Dominicana; quien además asegura que la gravedad de la pandemia que se enfrenta en el mundo fue primordial en la decisión, ya que la incertidumbre creada por el COVID-19 dificulta que los voluntarios y patrocinadores puedan participar en el proyecto.

Desde 1984, el expresidente estadounidense Jimmy Carter junto a la ex primera dama, han sido voluntarios y voceros para posicionar la importancia del acceso a viviendas asequibles y dignas para todos, donando su tiempo y liderazgo cada año para construir y mejorar hogares a través del Proyecto Jimmy y Rosalynn Carter de Hábitat para la Humanidad. Inspirando a millones, ambos han trabajado junto a más de 104.000 voluntarios en 14 países en la construcción, renovación y reparación de 4.390 viviendas.

Aunque por este año se pospone indefinidamente el Proyecto, Hábitat Dominica continúa trabajando para que las familias vulnerables sigan recibiendo servicios a través de los esfuerzos locales de construcción regulares de la organización.

“Seguimos trabajando en el país”, manifiesta Fabián, “actualmente nos preparamos para lanzar una campaña que impactará a las familias vulnerables ante la pandemia, con la entrega de Kits de higiene y posteriormente, Kits de emergencia ante posibles tormentas o huracanes. Hay mucha necesidad de vivienda digna en nuestro país y debemos ayudar a las familias que no tienen un lugar seguro al cual llamar hogar”.

Hábitat para la Humanidad tiene presencia en suelo dominicano desde 1986. La organización ha centrado sus esfuerzos en el mejoramiento y reparación de viviendas a familias de bajos ingresos. Como resultado de su trabajo, se han realizado más de 27.000 soluciones habitacionales e impactado a unas 135.000 personas en el país.

“Agradecemos a los generadores de cambio, quienes, a través de donaciones, la participación voluntaria o siendo voz, apoyan la construcción de una mejor vida para las familias de bajos ingresos de la República Dominicana. Nos queda mucho trabajo por hacer. Hoy, más que nunca, ha quedado demostrado la importancia que tiene una vivienda digna y segura, en donde las familias puedan cuidar su salud. Debemos trabajar muy unidos para bajar el déficit habitacional en nuestro país”, finaliza Fabián.

Acerca de Hábitat para la Humanidad República Dominicana

Con la visión de un mundo donde cada persona tenga un lugar digno para vivir, Hábitat para la Humanidad República Dominicana empodera a las familias para construir fuerza, estabilidad y autosuficiencia a través de vivienda. Desde su creación en 1986, Hábitat Dominicana ha realizado más de 27.000 soluciones habitacionales y ha impactado a unas 135.000 personas.

Hábitat para la Humanidad República Dominicana contribuye al país al mejorar las condiciones de vida de las familias que no tienen acceso a un lugar digno para vivir, ya sea porque no tienen una casa o porque su vivienda no es adecuada. Esta meta se alcanza con la ejecución de varios programas como la construcción de nuevas casas, educación financiera, actividades relativas a respuesta y reducción de riesgos en caso de eventos naturales, desarrollo de capacidad en construcción para familias y albañiles, la promoción de acceso a productos de micro financiamiento para la reparación y mejoras de casas para familias con bajos ingresos con asistencia técnica en construcción y la ayuda de los voluntarios. Empoderamos con vivienda.

Para obtener más información y apoyar Hábitat para la Humanidad, visite el sitio web habitatdominicana.org o las redes sociales @habitatdominicana.