Madre de Maiky Terrero jura vengar la muerte de su hijo a manos de la Policía

Santo Domingo.- La madre de Maiky Terrero, ultimado ayer por agentes policiales, juró que la muerte de su hijo no quedará impune, al tiempo que negó la participación de este en la muerte de la ejecutiva bancaria, Julissa Margarita Campos de Hernández, ocurrida durante un intento de robo en su vivienda, en enero pasado.

En un video colgado en las redes sociales, la mujer dijo que a su hijo lo atraparon vivo y luego lo ejecutaron para quitarle 400 mil pesos, una cantidad indeterminada de dólares y cuatro cadenas de oro que tenía dentro de una mochila.

“Pero no se preocupen los jefes de Los Mina, que como murió La Soga, esa muerte no va a quedar en vano, porque yo me voy a volver una asesina en serie para salir de los delincuentes policiales que hay en Los Mina, en Hainamosa y El Almirante. Pocholo, Argenis, Chimbala y toda su gente son todos unos delincuentes, ladrones”, advirtió entre llantos la mujer.

“Si mírenme bien, porque mi hijo no se va ir solo, ténganlo por seguro, porque a él lo mataron por sus cuartos”, insistió. Dijo que los agentes se enteraron de la existencia de ese dinero por un video que “Maiki” compartió en las redes indicando que se iba para un campo.

La mujer, que reside en el sector Villa Liberación, dijo que ella les daba dinero a los agentes mencionados, para que dejaran tranquilo a su vástago.

Negó que Maiky se haya escapado del destacamento de Los Mina y aseguró que este pagó 200 mil pesos por su libertad.

El informe de la Policía indica que Maiky Terrero resultó muerto cuando atacó a una unidad de la Policía Nacional, mientras andaba en compañía de Yander Esmil Alcántara, de 18 años, quien presenta herida de bala en ambas piernas.