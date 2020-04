Inafocam convoca a becas para profesionales de electricidad, electrónica e inglés

Santo Domingo.-El Ministerio de Educación (MINERD) a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) convoca a profesionales de la Electricidad, Electrónica, Lengua Inglesa y Formación Integral Humana y Religiosa para cursar programas de Especialización en Habilitación Docente becados por el instituto en diferentes centros universitarios del país.

Los interesados en esta oferta que trabajen como educadores no deben tener titulación docente y a los profesionales en dichas áreas se les exige que tengan interés y disponibilidad para integrarse al sistema educativo dominicano como docentes en el Nivel Secundario y en la Modalidad técnico Profesional.

Los candidatos deben proceder de las regionales: 04 de San Cristóbal, 10 y 15 de Santo Domingo, 17 de Monte Plata y 08 de Santiago.

La Especialidad en Habilitación para la Docencia en Electricidad y Electrónica para Técnico Profesional será impartida por Instituto de Especialización de Estudios Superiores Loyola (IEESL) en San Cristóbal y en Santiago.

La oferta también incluye la especialidad en Habilitación para la Docencia en Lenguas Extranjeras (Inglés) que será desarrollada por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en su recinto de Santo Domingo y en su sede en Santiago.

Asimismo, los interesados serán becados para cursar la Especialidad en Habilitación para la Docencia en Formación Integral Humana y Religiosa (FIHR) a ser Impartida por el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó (ISPFB) en Santo Domingo.

Los postulantes deben estar dispuestos y disponibles a participar de manera virtual al inicio de la especialidad, mientras dure la situación de la Pandemia COVID-19.

Las especialidades se desarrollarán los viernes: de 5:00 a 9:00 pm. y los sábados: de 9:00 am. a 5:00 pm.

Requisitos de ingreso:

Los interesados en cursar esta especialidad deberán tener un nivel académico mínimo de licenciatura, un índice académico mínimo de tres (3) en escala de cero a cuatro, u ochenta (80) puntos en escala de cero a cien.

En el caso de la Habilitación para la Docencia en el área de Inglés se requerirá presentar un nivel C o su equivalente al nivel avanzado (certificado) de dominio del idioma inglés; para el programa en el área de Electricidad y Electrónica es necesario que los candidatos no docentes sean ingenieros o licenciados en Electricidad o en Electrónica y para el caso de la especialidad en Habilitación para la Docencia en el área de Formación Integral Humana y Religiosa se exige que el candidato no docente sea licenciado en Teología o en Ciencias Religiosas

La documentación a depositar son las siguientes: formulario de solicitud completo y firmado, acta de nacimiento certificada y legalizada, copia de cédula de identidad personal y electoral, dos fotos en formato 2x2, certificación médica, récord de calificaciones y copia de título legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

También estar dispuesto a tomar una prueba de psicológica y enviar una comunicación institucional que certifique el ejercicio de la docencia en y desde el aula en los casos en que el candidato a cursar la Especialidad en Habilitación se encuentre desempeñando la función docente.

Para solicitar una de las especialidades ofertadas, los docentes deben registrarse en línea, ingresando a www.inafocam.edu.do, y luego en Formulario de solicitud de beca. En dicho portal encontrarán los correos electrónicos donde deben remitir las solicitudes.

El proceso de solicitud puede hacerlo desde el miércoles 22 de abril hasta el miércoles 20 de mayo de 2020.

Para más informaciones pueden contactar al Departamento de Becas del Inafocam al 809-535-8006 extensiones 103, 104, 105, 106, 125 y 130, o escribir a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .