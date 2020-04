Gustavo Montalvo dice no es el momento de levantar medidas de emergencia por Covid-19

El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), Gustavo Montalvo, advirtió que, pese a que la tasa de nuevos contagios por cada infectado ha bajado de 3 a 1.6 o 1.8, aún no es el momento de levantar las medidas de emergencia.

Manifestó que el hecho de que el virus esté avanzando mucho más lento ha permitido ganar tiempo para aumentar la capacidad del sistema de salud a todos los niveles, dando así una mejor respuesta a todos los afectados.

Sin embargo, consideró que la apertura debe darse “cuando estemos seguros de que la curva de contagio esté lo suficientemente controlada”.

“Si bien el deseo de todos es volver lo más pronto posible a la normalidad de la vida económica, social e institucional, para alcanzar esa meta es necesario un sacrificio adicional que nos permita, en primer lugar, aplanar la curva de contagio y, luego, revertirla para estar en condiciones de comenzar el proceso de flexibilización y desmonte de las medidas”, dijo al explicar que un levantamiento prematuro del distanciamiento social sería contraproducente, haciendo más daño que bien.

En ese contexto, citó los tres desafíos simultáneos que tienen las autoridades de cara al coronavirus: epidemiológico, económico y político.

Detalló que el desafío epidemiológico consiste en lograr que la incidencia de casos no se dispare más allá de las capacidades de atención y de aislamiento; mientras el reto económico será reactivar al aparato productivo y comercial formal e informal, lo más pronto posible.

Indicó que el tercer desafío es político y el objetivo es realizar las elecciones nacionales previstas para el 5 de julio próximo.

Destacó que el gobierno dominicano está trabajando sin escatimar esfuerzos ni recursos para superar esos desafíos.

“Insisto, todos ansiamos volver a la normalidad, esto es totalmente comprensible. Pero si bajamos la guardia todo el sacrificio que hemos hecho hasta ahora habrá sido en vano”.

En ese sentido, exhortó al pueblo dominicano a seguir por el buen camino, el de la responsabilidad y espíritu solidario. “Cuantos más nos quedemos en casa hoy, cuanto más cumplamos con las normas de distanciamiento e higiene, antes podremos volver todos a la normalidad”.

Ampliación horario bancos para evitar aglomeraciones

El ministro de la Presidencia también anunció que, a partir de ahora, todas las sucursales de los bancos comerciales y de las asociaciones de ahorros y préstamos del país estarán abiertas hasta las dos y treinta de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados hasta las dos de la tarde.

“De esta forma se podrá dar un servicio más ágil a los ciudadanos, al tiempo que evitamos las aglomeraciones y garantizamos el debido distanciamiento físico”.

Precisó que la medida es resultado de un acuerdo alcanzado con la Asociación de Bancos Comerciales y la Liga de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos.

Reconoció las valiosas gestiones efectuadas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, para lograr la puesta en marcha de la medida.

Importancia de información en tiempo real sobre contactos con pacientes positivos

Con relación a la salud y prevención, hizo un llamado a los comités provinciales y municipales de prevención y gestión de riesgos, a las empresas privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y a toda la población, en general.

Valoró como muy importante que las autoridades de salud y seguridad tengan información en tiempo real sobre todos los casos de contactos con pacientes positivos, para poder actuar rápidamente.

“Todos aquellos que manifiestan síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria, o han estado en contacto con una persona COVID positivo, deben ser notificados inmediatamente. Estas notificaciones deben seguir siempre los cauces formales que hemos establecido. Porque solo conociendo los casos que se dan en cada municipio y en cada provincia podremos preparar bien la respuesta que necesitarán sus habitantes”.

El ministro de la Presidencia agradeció, además, a todos los dominicanos por el gran esfuerzo que están realizando.

“Este es el momento en el que estamos aplanando la curva. Sé que para muchos es difícil permanecer en casa, especialmente para los que tienen menos recursos, pero debemos tomar esto con la máxima seriedad”.

A los jóvenes, en particular, les pido que cumplan de manera estricta el distanciamiento social y no subestimen la enfermedad por el hecho de que no pertenezcan al grupo poblacional más vulnerable.

“Les pido que piensen que, incluso si ellos no se enferman de gravedad, todo indica que contagiarán al menos a una o dos personas si contraen el virus. Esas dos personas podrían ser su abuelo o su madre. Parece una posibilidad remota, hasta que ocurre. Y ya hay cientos de testimonios de jóvenes que han tenido que decir adiós a sus seres queridos, porque ellos mismos los contagiaron”.

“Ningún paseo, ninguna chercha, ningún ratito en la calle merece perder una vida”, dijo.