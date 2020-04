Gobierno integrará saloneras, motoconchistas y buhoneros a programa “Quédate en Casa”

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció este jueves que otros 70 mil nuevos hogares ingresarán al programa temporal “Quédate en Casa” en todo el país, que ejecuta el Gobierno para mitigar los efectos económicos de las medidas para enfrentar el coronavirus.

Durante su alocución a todo el pueblo dominicano, la también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS), señaló que con la medida se beneficiarán 245 mil

personas dentro de esos hogares, por disposición del presidente Danilo Medina, y aseguró que obedece al empeño del jefe de Estado en identificar hogares que necesitan el auxilio del Gobierno durante la pandemia del COVID-19, para que así nadie se quede sin esa ayuda.

La vicepresidenta de la República subrayó que gran parte de los nuevos participantes corresponden a hogares donde el sustento es llevado por trabajadores informales, cuya actividad económica se ha visto mermada por las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo para enfrenta la propagación del virus.

“Tengan la certeza de que estamos trabajando en la identificación de los demás casos para buscarle una solución viable en la brevedad posible”.

“En ese sentido, he recibido la autorización del señor Presidente para integrar 70 mil hogares más al programa Quédate en Casa, para dar respuesta a solicitudes que hemos validado en el sistema, y que se corresponden con las necesidades de sectores del mercado informal, como saloneras, motoconchistas, taxistas y chiriperos; organizaciones de la sociedad civil que trabajan con VIH/SIDA, artesanos, buhoneros, vendedores ambulantes y otros más”, indicó.

Sostuvo que el programa “Quédate en Casa” está llegando a 1.5 millones de hogares, a ocho de cada 10 en condición de pobreza y vulnerabilidad, y tiene un impacto positivo en el 60 por ciento de la población, lo que se pudo aplicar, según indicó, de forma rápida y eficaz debido a que el país cuenta con el registro de los hogares en pobreza y vulnerabilidad plasmado en el último Estudio Socioeconómico de Hogares realizado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) durante los años 2018 y 2019.

Apuntó que la base de datos del Siuben está certificada por organismos internacionales, y es la garantía de una asignación que consideró justa del programa y otras iniciativas sociales.

“Tengo que resaltar que frente a esta crisis por la pandemia que encontró a todos los países del mundo desprevenidos, el programa “Quédate en Casa” se pudo implementar con rapidez y efectividad, gracias a la calidad de los sistemas de protección social, al esfuerzo que hemos venido desarrollando por muchos años para perfeccionar los recursos humanos y tecnológicos de los que disponemos y, sobre todo, al trabajo tesonero y dedicado de un equipo de personas comprometidas con el país”, aseveró.

Impacto del programa

Margarita Cedeño informó que los beneficiarios del subsidio han transado hasta la fecha la cantidad seis mil millones de pesos en la compra de comestibles de la canasta básica a través de los 5,800 comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS) diseminados por todo el país.

“Como muchos han podido atestiguar en los comercios de todo el país, las personas que forman parte de “Quédate en Casa” están utilizando los fondos para la adquisición de alimentos: arroz, granos, pastas, proteínas de distintos tipos, pan y otros alimentos de primera necesidad.

“Quédate en Casa” también ha sido un alivio para los miles de pequeños y medianos comercios que forman parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS), quienes representan más de cinco mil 500 familias del sector informal que hoy han visto sus ingresos maximizados”.

En ese sentido, pidió la solidaridad de los comerciantes para que cuiden a los beneficiarios del programa y les ofrezcan los productos al mejor precio posible, al momento que señaló que la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) en esa tarea.

La vicepresidenta de la República dijo que los comercios de la RAS también están recibiendo un kit de protección, con mascarillas y guantes, para evitar la propagación del virus.

Señaló que, además, “les estamos instalando señalización para mantener el distanciamiento físico y reciben capacitación sobre el protocolo a seguir para compras seguras, manteniendo a todos protegidos”.

Margarita Cedeño resaltó que desde el Estado se trabaja en soluciones integrales “para que nadie se quede fuera, con atenciones a 45 mil adultos mayores, cerca de cinco mil niños, niñas y 36 mil familias reciben apoyo para la Primera Infancia.

Se beneficia a familias y no a personas de forma individual

Aclaró que el programa “Quédate en Casa” se otorga a los hogares y no a las personas de forma individual, es decir que en una familia no puede haber dos beneficiarios de esa iniciativa.

Dijo que el Siuben tiene la composición de cada hogar beneficiado, y que las personas que, de manera individual, están solicitando ser parte del programa, serán sometidas a verificación, y si alguna de ellas en su hogar ya es parte de “Quédate en Casa” u otra iniciativa gubernamental destinada a paliar los efectos económicos de las medidas ante el coronavirus no podrá recibir el subsidio.

“No se puede ser parte del programa FASE y del programa Quédate en Casa al mismo tiempo. Ambas bases de datos están cruzadas para evitar duplicidades. Por igual, si usted está activo en la Tesorería de la Seguridad Social, tampoco puede pertenecer al programa Quédate en Casa, dado que se verifica que aún dispone de un ingreso en su hogar”, aclaró.

En ese sentido, informó que han recibido denuncias y reclamos de personas que entienden que califican para el programa, pero al verificar en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, aparecen con sueldos.

“En otros casos hemos verificado que ya hay una persona en su hogar que tiene el beneficio. También estamos dando seguimiento a los que tienen la tarjeta, pero no les funciona por deterioro o simplemente porque no la están usando correctamente”, manifestó.

Agregó que se da seguimiento al reclamo de algunos ciudadanos que entienden que califican para recibir siete mil pesos, en lugar de cinco mil pesos.

“El beneficio adicional de dos mil pesos corresponde únicamente a los 350 mil adultos mayores que están en pobreza extrema o situación de vulnerabilidad y que son jefes del hogar”, recalcó.