RD se beneficiará de donación de 6.5 millones dólares de la Fundación PepsiCo por Covid-19

Santo Domingo, RD. – En respuesta a la pandemia mundial de COVID-19, la Fundación PepsiCo anuncia una estrategia regional de ayuda de emergencia para Latinoamérica, la cual incluye una donación de US$6.5 millones para apoyar el acceso a alimentos nutritivos para comunidades vulnerables en 12 países (República Dominicana, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Guatemala). Además, la compañía se compromete a apoyar a sus colaboradores durante estos tiempos difíciles.

La Fundación PepsiCo, el brazo filantrópico de la compañía, se unirá con organizaciones no gubernamentales (ONGs), tales como The Global FoodBanking Network (GFN), Save the Children (STC- Méxicó) y Un Kilo de Ayuda (México), para llegar a grupos de ciudadanos de alto riesgo, particularmente en términos de seguridad alimentaria. La donación fortalecerá las capacidades de las instituciones locales para atender a las poblaciones afectadas, y así brindar la nutrición que se necesita con urgencia ante los desafíos planteados por la pandemia, como el cierre de escuelas y las dificultades logísticas creadas por las medidas de distanciamiento social.

Por medidas de distanciamiento social, en Latinoamérica niños estarán fuera de la escuela temporalmente, lo cual significa que no tienen acceso a servicios básicos importantes como las comidas escolares. A través de este esfuerzo, la donación de PepsiCo entregará más de 11 millones de comidas a cerca de 70,000 beneficiarios, con un enfoque especial en los niños.

“A través de esta donación, más de 70,000 niños en Latinoamérica, que no están recibiendo su porción diaria de calorías, tendrán acceso a comidas. Nuestro objetivo principal, como empresa de alimentos y bebidas, es ofrecer productos de alta calidad en las comunidades donde estamos presentes y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica.

Lisa Moon, Presidenta y Directora Ejecutiva de The Global FoodBanking Network dijo, “Estamos extremadamente agradecidos por el increíble apoyo de PepsiCo para llegar a las comunidades más vulnerables del mundo. Gracias a esta asociación y esta donación, podremos ayudar a los niños y las familias que padecen hambre durante este momento sin precedentes”.

Además, PepsiCo reconoce la importancia de apoyar tanto a los empleados durante este difícil momento, compartiendo e implementando medidas de prevención y seguridad hasta apoyos en caso de contagio. Para reconocer el rol tan importante que los colaboradores tienen en nuestro negocio, se han desarrollado planes de apoyo en cada país alineados con las leyes locales.

La pandemia de COVID-19 plantea desafíos urgentes para todos a escala mundial. Durante este difícil momento, PepsiCo quiere reforzar el compromiso con sus colaboradores y las comunidades donde está presente.

