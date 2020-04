Personal de salud y miembros FFAA y PN recibirán incentivos por labor ante COVID-19

La Comisión de Alto Nivel para el Control y el Manejo del Coronavirus (COVID-19), designada por el presidente Danilo Medina, aprobó compensar con incentivos especiales a los hombres y mujeres que dan lo mejor de sí mismos para proteger a todo el pueblo dominicano durante esta emergencia.

Durante los meses de abril y mayo de este año, se compensará con un incentivo especial de 5,000 pesos a todo el personal operativo del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional

de Salud, Promese/Cal, del Sistema 911, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Operaciones de Emergencias.

Mientras, los médicos y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, recibirán este incentivo especial, por un valor de 10,000 pesos, cada mes.

La medida fue anunciada a los medios y ciudadanos por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en su calidad de coordinador de la comisión que se encuentra en sesión permanente para dar respuesta en todos los frentes y desde todos los ángulos a esta situación de emergencia.

“Como saben, todos estos servidores públicos están desarrollando una labor extraordinaria en estas circunstancias excepcionales y merecen ser recompensados por ello”.

Durante abril y mayo, no se aplicarán recargos a empleadores que no realicen aportes a tiempo

De igual manera, el ministro Montalvo informó que el Ministerio de Trabajo ha autorizado a la Tesorería de la Seguridad a no aplicar, durante los meses de abril y mayo recargos o intereses a aquellos empleadores que no realicen a tiempo los aportes correspondientes a sus empleados.

“Solo por el período que dure la situación de emergencia y hasta 30 días después, se otorgará una dispensa para que los empleadores puedan registrar a sus trabajadores sin el escalamiento dispuesto en la Resolución 471-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social”.

Indicó que está medida aplicará también para aquellos que se acojan al Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados (FASE) establecido por el Gobierno para apoyar a los trabajadores en esta crisis.

Todo listo para cubrir pruebas detección tanto para afiliados como para no afiliados

En cuanto a la cobertura de pruebas de laboratorio anunciada en el día de ayer, dijo que se ha podido verificar que ya todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han actualizado sus plataformas operativas para dar cumplimiento al acuerdo.

“Uno de los laboratorios privados informó estar listo y operando según lo acordado y el otro reportó que iniciará esta tarde. Por su parte, SENASA está ya operando para facilitar pruebas a sus afiliados y trabajando para habilitar la cobertura a los no afiliados”.

En ese contexto, agradeció a todos los actores la prontitud con que han implementado esta resolución.

Este miércoles inician pruebas rápidas, se priorizará a personal de salud, policías y militares

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel también se refirió a la necesidad que tiene el país de disponer de un mayor número de pruebas.

Afirmó que, tras consultar con expertos en el tema, se decidió iniciar la aplicación de algunas pruebas rápidas que cumplen con el nivel de confiabilidad requerido.

“Desde mañana mismo empezaremos a aplicar estas pruebas rápidas, priorizando el personal de salud, policías y militares, pues por su trabajo están inevitablemente más expuestos que los demás”.

“De igual forma, vamos a aplicar las pruebas a los dominicanos que regresen del exterior. Los que que den positivo recibirán atención en centros de salud, mientras que los que den negativo se mantendrán en los centros de aislamiento habilitados para tales fines, pues las pruebas rápidas no son definitivas”.

El ministro de la Presidencia fue enfático al explicar que las pruebas PCR son las únicas que identifican a ciencia cierta quiénes son portadores del virus y quiénes no.

“Las pruebas rápidas son un indicador que sirve para realizar identificaciones preliminares y con esto optimizamos tiempo y recursos. Son un instrumento valioso en nuestra lucha, pero todo resultado tiene que ser confirmado por pruebas PCR”.

No hay planes de cambiar horario toque de queda

Reiteró, asimismo, que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana y “no hay planes de cambiar esta situación por un modelo de toque de queda permanente”.

“Igualmente, debo aclarar también que, aún en el hipotético caso de que ese horario sufriera modificaciones, nunca se cerrarían supermercados, farmacias, mercados u otros comercios de bienes indispensables, por lo que instamos a la población a evitar el acaparamiento de productos y las aglomeraciones”.

Destacó que hay una disponibilidad totalmente normal de alimentos en los supermercados, mercados mayoristas y colmados.

“Estamos trabajando con el sector privado para asegurar el abastecimiento en toda la cadena de suministro. Pueden estar seguros de que al pueblo dominicano no le faltarán productos esenciales”.

Nuevas medidas para seguridad en compra y venta productos básicos

Anunció, además, la implementación de nuevas medidas para que la compra y venta de productos básicos para la población dominicana se haga en condiciones seguras y saludables.

“Debo decir que las normas que lleva a cabo actualmente el Merca Santo Domingo son un ejemplo a seguir que, de la mano con los ayuntamientos, tenemos como meta establecer en el conjunto de mercados mayoristas del país”.

Estas medidas incluyen, en primer lugar, operar únicamente hasta la una de la tarde, tras lo cual entran las brigadas de limpieza y desinfección para dejar el mercado totalmente limpio.

En segundo lugar, tanto vendedores como clientes deben usar mascarilla y guantes, de la misma forma que deberán usarlos los transportistas que abastecen estos mercados.

Se establecieron medidas de higiene para los operadores del mercado y cada 3 días, se hace una limpieza general de calles interiores y exteriores.

El ministro de la Presidencia aprovechó la ocasión para advertir que la situación de alerta que ha generado el COVID-19, ha ido acompañada de un aumento de la ciberdelincuencia en todo el mundo.

Indicó que el Centro Nacional de Ciberseguridad está monitoreando la situación constantemente. “También es importante que, como individuos, permanezcamos alerta”.

El Ministerio Público y la Policía Nacional estarán aplicando las medidas establecidas en nuestra legislación, contra aquellos desaprensivos que cometan delitos cibernéticos.

Sin embargo, reconoció que la gran mayoría de los dominicanos está cumpliendo las medidas de aislamiento de manera ejemplar, lo que ha permitido frenar el contagio del virus, sobre todo a los grupos de mayor riesgo.

“Es un orgullo ver cómo los dominicanos nos hemos unido y sacrificado por proteger y salvar las vidas de nuestros familiares y del conjunto de la sociedad”.