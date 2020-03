Reconocidos mÃ©dicos dictan magistral conferencia sobre la Diabetes en Nueva York

Nueva York.- Reconocidos médicos de diferentes nacionalidades presentaron una magistral Conferencia Internacional titulada "La Diabetes en Nueva York" auspiciada por la Asociación Médica Dominicana Inc., la Coalición Mexicana, el Club de Leones Nueva York Impacto y Healthfirst, realizada la noche de este jueves en los salones de City College.

Los doctores Carmen Lázala, Eric Díaz, Salomón Angúlo y la licenciada Josana Tonda, disertaron

sobre "La Diabetes Infantil y Adolescentes, Sintomas y tratamiento de la Diabetes, Investigación y la Diabetes y Prevención de la Diabetes en la Ventanilla de Salud", respectivamente, como parte de un programa educativo que viene desarrollando las entidades señaladas para orientar a la ciudadanía de este Estado sobre esa enfermedad.

El acto fue aperturado con la invocación a cargo de Juan Mota y posteriormente la doctora Iris López de City College of New York, el doctor Francisco Roa de la Asociación Médica Dominicana, Inc., el doctor Jairo Guzmán de la Coalición Mexicana, el empresario Ramón Mejía del "Club de Leones Internacional “New York Impacto", procedieron a dar las bienvenidas a los presentes.

Luego la doctora Carmen Lázada, reconocida endocrinóloga dominicana, apoyada en diapositivas analizó la diabetes en la población infantil y adolecente ofreciendo datos estadísticos asombrosos.

De su lado el doctor Eric Díaz, Coordinador de Investigación I de la Universidad Columbia en este Estado , habló en forma detallada sobre los síntomas y tratamientos de la Diabetes alertando sobre las causas que la origina, como puede ser evitada y la forma ascendente en que afecta a las personas.

Mientras que el doctor Salomón Angulo, de la Coalición Mexicana, presentó a los presentes detalló sobre las investigaciones que permanentemente vienen desarrollándose para enfrentar la terrible enfermedad de la Diabetes.

En cambio la licenciada Josana Tonda, habló sobre la prevención de la "Diabetes en la Ventanilla de la Salud", que es un programa al cual ella representa y que busca facilitar el acceso de inmigrantes a los servicios de salud.

En la jornada médica educativa hicieron acto de presencia personalidades representativas de entidades estatales, así como representantes de delegaciones de países extranjeros en los Estados Unidos de Norteamérica.

La conducción del encuentro fue realizada por la licenciada y comunicadora Francia Mendoza, directora de Relaciones Públicas de la Asociación Médica Dominicana Inc. y el doctor Pedro Aponte de la directiva de la misma entidad.

Por Víctor Gómez