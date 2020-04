Bolsonaro lanza duras críticas contra el exministro de Justicia Sergio Moro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó este viernes a su ahora ex ministro de Justicia Sergio Moro, luego de que éste presentara su renuncia por la mañana. "Moro tiene un compromiso consigo mismo y su ego y no con Brasil”, expresó el mandatario en un mensaje público desde el palacio de Planalto. También develó que el reconocido juez le habría pedido un plaza en el Tribunal Supremo de Justicia a cambio de aceptar la salida del director de la Policía Federal.

“Una cosa es admirar a una persona. La otra es convivir con ella”, agregó, en referencia al alto grado de aprobación pública que suscitó el trabajo de Moro al frente de la mayor causa de corrupción en la historia de Brasil, conocida como “Lava Jato”.

Moro abandonó el gobierno de Bolsonaro luego de que el mandatario decidiera echar al director de la Policía Federal, Maurício Leite Valeixo. “El presidente no me quiere en el cargo”, expresó en una extensa conferencia de prensa en la que repasó su gestión y acusó al presidente de interferir en las investigaciones.

En la declaración de este viernes, Bolsonaro declaró que el nombramiento de Valeixo fue hecho por Moro, a pesar de la legislación que define que ésta es una “decisión exclusiva del Presidente de la República”, dijo.

”¿Por qué, si puedo cambiar a un ministro, por qué no puedo, según la ley, cambiar al director de la Policía Federal? No tengo que pedirle autorización a nadie para cambiar al director ni a ninguna otra persona que se encuentre en la pirámide jerárquica del Poder Ejecutivo”, expresó.

“Lo dejé porque confiaba en el Sr. Sergio Moro. Él trajo a su equipo aquí a Brasilia. Todos los puestos clave son de Curitiba. ¿Podría ser que el mejor personal de la policía estuviera en Curitiba? Pero confiaremos... Y así comenzamos a trabajar”, recordó Bolsonaro.

Además, el mandatario intentó establecer cierta distancia entre su gobierno y el famoso juez. “Moro no estuvo conmigo en la campaña. No sé a quién votó en la primera vuelta. Y no quiero saber”, dijo, agregando que casi tuvo que “rogarle” a Moro que investigara la puñalada que recibió durante la campaña presidencial en 2018. “La Policía Federal no hizo nada para saber quien intentó matarme. Entre mi caso y el de Marielle, el mío avanzó menos”, agregó.

“Ayer hablé con Moro y abrí mi corazón; dudo que él haya abierto el suyo para mí”, dijo Bolsonaro. “Sabe que jamás busqué interferir en las investigaciones que se llevaban a cabo”, agregó.

“Siempre fui leal a mis ministros. Estoy decepcionado y sorprendido con su comportamiento. Prefirió una conferencia de prensa para anunciar su decisión en vez de hablar conmigo”, señaló, en referencia a la comunicación que realizo Moro sobre su renuncia al ministerio.

“Si él [Moro] hubiera querido ser independiente, podría haber sido candidato en 2018”, dijo Bolsonaro en referencia a las elecciones en las que alcanzó la presidencia.

Sobre el final de la conferencia, Bolsonaro aseguró que Moro había en realidad aceptado la salida de Valeixo, pero sólo si ocurría luego de que él mismo fuera designado como juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil (STF) en noviembre.

“Más de una vez, el señor Sergio Moro me ha dicho: Usted puede sacar a Valeixo, pero en noviembre, después de que me haya postulado para el STF", dijo Bolsonaro. "Es desmoralizante que un presidente escuche eso. Lamento que el que más tuvo que actuar dentro de la ley no lo haga”, agregó.