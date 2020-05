Tony Dandrades abandona entrevista Show del Mediodía; acusa a Iván Ruiz de darle golpe bajo

El destacado presentador de televisión, el dominicano Tony Dandrades, abandonó una entrevista pauta para este miércoles en el programa Show del Mediodía, tras calificar de golpe bajo, que la producción del programa invitara al también presentador Frederick Martínez (El Pacha), quien profirió palabras ofensivas en su contra.

La entrevista vía Internet, que tenía como finalidad mostrar la exitosa trayectoria de Dandrades, en la televisión de Estados Unidos, y que el Show

del Mediodía había promovido por varios días, tomó un giro inesperado luego de que la producción invitara a El Pacha, quien desde Estados Unidos la emprendió en contra del comunicador de Univisión.

Frederick Martínez, aprovechó el espacio para decir que Dandrades ha permanecido en la televisión estadounidense por su condición de negro y no por su talento. Dijo que a este le escriben las preguntas y que solo participa en segmento de cinco minutos, entre otros improperios.

Dandrades, que permanecía tranquilo escuchando a su destrator, le dijo a Iván Ruiz que no esperaba eso de él, ya que en ningún momento se le informó que El Pacha, tendría participación en el programa y que no se prestaría una confrontación en la televisión.

“Iván esto fue un golpe bajo de tu parte, cuando se me invitó a este programa no se me vendió esta idea, yo jamás me hubiese prestado a este careo; todo lo que se dijo de mí, esa persona no me conoce; reitero nunca me hubiese prestado para esto, no esperaba esto de ti, tu no me coméntaste que esto iba a pasar”, expresó Dandrades en su breve intervención.

Calificó la actuación de productor el Show del Mediodía de muy bajo, dijo que le vendió la entrevista como un alago a su trayectoria, como lo hizo la semana pasada con su colega de CNN, la también dominicana Mariela Encarnación.

De su lado, Iván Ruiz, llamó a una pausa para tratar de solucionar el impase fuera del aire, pero al regresar informó que Drandades, había abandonado la transmisión, al tiempo que se defendía de la acusación del presentador.

Dijo que la intervención de El Pacha no estaba planificada y que la idea surgió a las 11:00 de la mañana, a sugerencia de un compañero del equipo de producción.