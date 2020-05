Nathalie Hazim: “No le demos cabida a la incertidumbre que nos quiere arropar”

Santo Domingo, RD.-En estos días en los que nos reintegramos social y económicamente, y en los que también la música vive momentos de incertidumbre, la cantautora dominicana Nathalie Hazim exhortó vía sus redes sociales a no dejar que ésta nos consuma, y abrir los ojos a las nuevas oportunidades:

“Quería compartir con ustedes este pensamiento, ya que en estos días me he despertado rezagada... me imagino que tiene que ver con que nadie sabe con certeza lo que va a pasar,

pero esto no nos puede quitar las ganas, pues es justo en este momento que muchas oportunidades se nos presentarán para avanzar más allá de lo que habíamos planeado”, afirma Nathalie.

La artista sintió la necesidad de compartir esta motivación, para alentar a tantas personas y colegas que no encuentran la forma de seguir adelante en las nuevas circunstancias, donde muchos perdieron sus trabajos o no se sienten seguros para reintegrarse al “Nuevo normal”.

Nathalie, quien hace apenas pocas semanas estrenó su nuevo sencillo, “Quédate”, habló desde su propia experiencia a través de la música para sanar y sanarse. Comentó cómo en este momento encuentra su verdadera inspiración:

“La música me ha enseñado que no solamente para mí como cantante, sino para la gente en general, tiene el poder de cambiar la energía de las personas, motivándolas a seguir, a continuar, que es lo que necesitamos justo en este momento. No paremos de proponer.”, dijo Hazim.

Y es por esto que Nathalie durante este tiempo no solo apostó a lanzar nuevo material, sino que además trabajó activamente su música en otros territorios como Colombia y Costa Rica, participando a distancia en importantes medios de comunicación de estos países, donde “Quédate” ya es una de las más sonadas. Con solo 14 días arriba, cuenta con casi 500,000 reproducciones en la plataforma YouTube, y comentarios provenientes de todas partes de América Latina.

Nathalie, como muchos músicos nacionales, está constantemente buscando alternativas que puedan adaptarse al distanciamiento social, tanto en el planteamiento audiovisual de su propuesta, como en la monetización de la misma, y sobre todo, en crear nuevas maneras de mantenerse cerca de sus seguidores, con el fin de no detener el proceso creativo que te hace artista, y espera que para todos pueda existir esta adaptación.