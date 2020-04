Propietarios tiendas de bebidas alcohólicas solicitan a Gobierno autorice reabrir negocios

Los propietarios de tiendas de bebidas - Cash And Carry, solicitaron hoy a la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, la inclusión dentro de las empresas y negocios que pueden y están en condiciones de operar durante el horario permitido en el Decreto 138-20, de fecha 26 de marzo del 2020, emitido por el Poder Ejecutivo.

La referida entidad que agrupa a los dueños de negocios de bebidas alcohólicas hizo la petición a través de una misiva enviada a la Comisión

que trabaja contra los efectos del coronavirus, vía el Ministerio de la Presidencia, que dirige Gustavo Montalvo, y en la que exponen las razones que poseen para que sean incluidos dentro de los negocios que el gobierno le ha permitido seguir operando utilizando las medidas de higiene y distanciamiento social establecidas por la OMS para combatir la pandemia del COVID- 19.

Manifestaron que las empresas que conforman el sector de bebidas que ellos representan, al igual que los colmados y supermercados ofrecen sus productos con la mejor calidad y a un precio accesible para los consumidores.

“Sin embargo, aun así somos respetuosos de las medidas legales implementadas por el gobierno, pese a que los productos que ofrecemos se encuentran en las tremerías de los negocios antes mencionados generando pérdidas, por lo que consideramos que no hay una prohibición tácita a nuestros productos”, destacaron.

Recordaron a las autoridades que la medida que tiene que ver con el cierre de las tiendas de bebidas afecta a todos los integrantes de ese sector, sobre todo a los medianos y pequeños empresarios, por lo que les solicitamos autorizarnos abrir al público ofreciendo el servicio a través de delivery, ya que en modo alguno afectaría a las medidas de distanciamiento social implementadas por el gobierno, a propósito de la pandemia del COVID-19.

Precisaron que el cierre temporal de sus establecimientos ha contribuido a que personas inescrupulosas negocien con falsas y contaminadas bebidas que han dejado en todo el país decenas de fallecidos por la ingesta de esas bebidas.

Agregaron que mediante la Resolución No.62-20 del 19 de marzo del 2020, el Congreso Nacional autorizó al Presidente de la República a declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo máximo de veinticinco (25) días, por lo que mediante el Decreto 134-20 del 19 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo formalizó esa declaratoria para implementar las medidas necesarias frente el brote infeccioso del COVID - 19.

Precisan que mediante el Decreto No.132-20 del 19 de marzo del 2020, se confirmó la Comisión de Alto Nivel para la prevención y Control del Coronavirus y se creó la Comisión para Atender los Asuntos Económicos y de Empleo y la Comisión para atender los Asuntos Sociales.

Sostienen que dentro de las facultades del poder ejecutivo para contrarrestar los efectos económicos de esta pandemia y que ha sido aprobado por el Congreso de la República, es la de implementar y disponer de las medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores económicos nacionales durante el período de emergencia como forma de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores.

Señalaron que el Presidente de la República ha expresado que estos sectores pueden tener la certeza que no serán dejados solos en estos momentos y que continuarían haciendo todo lo necesario para superar esta crisis.

Acotaron que las empresas que pueden operar en el período de cuarentena son las que “se dedican a actividades básicas para la población: colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos”.

Dicen que las empresas que conforman su sector al igual que los colmados y supermercados ofrecen sus productos con la mejor calidad y a un precio accesible para los consumidores, sin embargo, somos respetuosos de las medidas legales implementadas por el gobierno a pesar de los productos que ofrecemos se encuentran en las tremerías de los negocios antes mencionados, por lo que consideramos no hay una prohibición tacita a nuestros productos.

Subrayan que están en la mejor disposición de continuar contribuyendo a la dinamización de la economía, por lo que solicitamos ser incluidos dentro de los negocios y empresas que puedan operar durante el periodo y horarios permitidos, ofreciendo nuestros servicios para llevar o mediante delivery, al igual que otros negocios que ofrecen productos similares a los nuestros tales como colmados y supermercados.

Indican que en caso de ser favorecidos con esta petición, se comprometen a cumplir con todas las medidas de seguridad sanitaria, del personal de trabajo y los consumidores, disponiendo de mascarillas, guantes, dispensadores con alcohol gel, y todas las medidas de higiene a los cajeros, empacadores y demás empleados.

La carta reza al final que esperan ser complacidos en la presente solicitud. La misiva está firmada por todos los propietarios de Tiendas de Bebidas Cash And Carry, entre los cuales: Vocatus, Punto Licor Store, Litros Cash & Carry, La Casa de la Canaa, Ron Depot, Alberts Licores, Ron Market, Drink To Go, Full Fría y Mega Drink. De igual forma Luxuri Licor Store, El Triangulo Licor Store, Kim Licor Store, De Tapa Licor Store, Drink To Drink y Licor 7.

Por Francis Pérez