Desmienten rumores sobre muerte de ex pelotero Tony Fernández

Tras los rumores puestos a circular este domingo en las redes sociales sobre el supuesto fallecimiento del ex pelotero Tony Fernández, familiares aclararon que este se encuentra estable dentro su estado de gravedad.

“Mi papá aún no está fuera de peligro, pero está mejorando poco a poco todos los días, él está estable en estos momentos gracias a Dios e incluso está despertando porque le quitaron los sedantes y paralíticos”, escribió en su cuenta

de Instagram Jasmine Fernández, hija del exjugador de Grandes Ligas.

Dijo que los doctores están considerando quitarle el soporte del corazón pronto porque ya no lo necesita, no porque no hay nada más que hacer por él.

“Todos lo que conocen a mi padre saben es que un hombre fuerte y lleno de fe, él no se ha rendido y nosotros tampoco”, dijo.

“Le agradeceríamos de todo corazón que respeten la privacidad de nuestra familia en un momento tan difícil”, agregó.

Asimismo, pidió oraciones por su progenitor y agradeció todo el apoyo que le han dado a la familia en estos momentos.

Tony padece de una neumonía severa y problemas renales, por lo que se encuentra interno en el hospital Cleveland Clinic Weston de Florida, en Estados Unidos, donde estuvo varios días en un coma inducido.

Fernández, cinco veces All-Star y ganador cuatro veces del Guante de Oro, jugó para los Azulejos de Toronto, los Yankees de Nueva York, los Mets de Nueva York, los Indios de Cleveland, los Padres de San Diego, los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee, durante su carrera de 17 años de la MLB.